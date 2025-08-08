Раскрыты подробности развода Дибровых

Развод 65-летнего телеведущего Дмитрия Диброва с 36-летней женой Полиной пройдет мирно и супруги не намерены устраивать «звездные войны» в борьбе за имущество и детей. Об этом рассказал StarHit источник из окружения пары.

Ранее СМИ сообщили, что Дмитрий Дибров намерен отсудить у жены не только особняк на Рублевке, стоимостью 800 млн рублей, который он построил 10 лет назад и назвал Villa Polinaе, но и добиваться единоличной опеки над тремя детьми. Интересы Дмитрия Диброва будет представлять адвокат Александр Добровинский.

При этом в окружении пары отметили, что в «действительности все абсолютно иначе».

«Вряд ли Полина и Дмитрий останутся близкими друзьями, но они намерены сделать все, чтобы остаться лучшими родителями для троих своих сыновей. Дибровы собираются все решить мирно, уже есть договоренность, что дети останутся с мамой», — пояснил источник издания.

По его словам, Дмитрий Дибров также не намерен обижать в имущественном плане «женщину, которая посвятила ему столько лет и подарила вторую молодость».

«Никаких судебных баталий и звездных войн, как хотели бы некоторые, не планируется», - заверил он.

В СМИ ранее появилась информация о том, что у жены ведущего Полины Нагадовой роман с миллиардером Романом Товстиковым, который являлся другом семьи. При этом пока Дибров и его супруга никаких официальных заявлений о разводе после 16 лет брака не делали.