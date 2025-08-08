Смольянинов* высказался о запрете спектакля с Хаматовой в Риге

Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) в интервью YouTube-каналу «Sheinkin 40» прокомментировал отмену спектакля «Записки сумасшедших» режиссера Дмитрия Крымова с участием Чулпан Хаматовой в Латвийском Национальном театре.

По словам актера, спектакль находился в стадии репетиций и изначально планировалось его представление на сцене Национального Рижского театра, где все постановки идут на латышском языке.

«Понятно, что если бы это было мирное время, то его бы там вообще не было. Мы понимаем, в каких обстоятельствах мы живем. Трезво смотрим на себя. Его не запретили в Латвии, а просто сказали: «У нас на сцене [нельзя]», — пояснил Смольянинов.

Смольянинов подчеркнул, что запрет на работу Чулпан Хаматовой и Дмитрия Крымова в Риге отсутствует. Их спектакль перенесли в другое пространство.

«Есть Рижский русский театр имени Михаила Чехова, он прекрасно функционирует и по-прежнему выпускает по пять премьер в год. Все на русском языке. Там ставит Юрий Бутусов, а Чулпан буквально две недели назад выпустила спектакль на латышком языке в театре «Дайлес», — отметил он.

29 октября 2024 года Басманный суд заочно арестовал Смольянинова за фейки о ВС РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.

В конце января сообщалось, что российским следователям отказала в правовой помощи страна, где находится Смольянинов.