Галкин* прокомментировал ДТП, в котором его сбила машина

Юморист Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) впервые прокомментировал ДТП, в которое он попал в Латвии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

СМИ писали, что авария произошла на днях в Юрмале. Галкин* ехал на велосипеде по улице Видус-проспект, когда в него врезалась женщина за рулем Volkswagen. Комик получил рану руки и выступал с забинтованной кистью.

«Я ехал на велосипеде по всем правилам, ноль промилле в крови, по главной дороге. Но, к сожалению, автолюбитель, который ехал по боковой, по не главной, выскочил на главную, не затормозив, и я в него впилился», — заявил Галкин*

Артисту наложили гипс, однако он продолжает выступать. Он отметил, что зрители могут не переживать за мероприятия — они состоятся.