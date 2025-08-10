Чумовая пятница Линдси Лохан. Как менялась одна из самых скандальных звезд Голливуда?

Газета.Ru
Slide 1 of 26
Актриса Линдси Лохан в фильмах «Чумовая пятница» 2003 (слева) и 2025 (справа) года
1/21
Актриса Линдси Лохан в фильмах «Чумовая пятница» 2003 (слева) и 2025 (справа) года 
© KPA, Glen Wilson/www.capitalpictures.com/Global Look Press
Актриса Линдси Лохан со своим младшим братом актером Дакотой Лохан в детстве (справа) и в современности
2/21
Актриса Линдси Лохан со своим младшим братом актером Дакотой Лохан в детстве (справа) и в современности 
© lindsayloha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Актриса Линдси Лохан со своей старшей сестрой Али Лохан в детстве
3/21
Актриса Линдси Лохан со своей старшей сестрой Али Лохан в детстве 
© lindsayloha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Актеры Чед Майкл Мюррей и Линдси Лохан в фильме «Чумовая пятница» (2003)
4/21
Актеры Чед Майкл Мюррей и Линдси Лохан в фильме «Чумовая пятница» (2003) 
© Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Актриса Линдси Лохан в фильме «Чумовая пятница» (2003)
5/21
Актриса Линдси Лохан в фильме «Чумовая пятница» (2003) 
© Supplied by FilmStills.net/Global Look Press
Актеры Элисон Пилл и Линдси Лохан в фильме «Звезда сцены» (2004)
6/21
Актеры Элисон Пилл и Линдси Лохан в фильме «Звезда сцены» (2004) 
© Supplied by FilmStills.net/Global Look Press
Актриса Линдси Лохан в фильме «Я знаю, кто убил меня» (2007)
7/21
Актриса Линдси Лохан в фильме «Я знаю, кто убил меня» (2007) 
© Supplied by FilmStills.net/Global Look Press
Актриса Линдси Лохан во время фотосессии, Великобритания, 19 февраля 2010 года
8/21
Актриса Линдси Лохан во время фотосессии, Великобритания, 19 февраля 2010 года 
© UPPA/ZUMApress.com/Global Look Press
Актриса Линдси Лохан на обложке журнала Maxim, сентябрь 2010 года
9/21
Актриса Линдси Лохан на обложке журнала Maxim, сентябрь 2010 года 
© Planet Photos/Global Look Press

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Актриса Линдси Лохан в фильме «Мачете» (2010)
10/21
Актриса Линдси Лохан в фильме «Мачете» (2010) 
© g90/Global Look Press
Актриса Линдси Лохан в фильме «Мачете» (2010)
11/21
Актриса Линдси Лохан в фильме «Мачете» (2010) 
© g90/Global Look Press
Актриса Линдси Лохан в рекламе Air New Zealand, 08 апреля 2011 года
12/21
Актриса Линдси Лохан в рекламе Air New Zealand, 08 апреля 2011 года 
© Planet Photos/Global Look Press
Актриса Линдси Лохан во время фотосессии для Jag Jeans, 29 февраля 2012 года
13/21
Актриса Линдси Лохан во время фотосессии для Jag Jeans, 29 февраля 2012 года 
© Jag Jeans/Planet Photos/Global Look Press
Актриса Линдси Лохан (в центре) в фильме «Лиз и Дик» (2012)
14/21
Актриса Линдси Лохан (в центре) в фильме «Лиз и Дик» (2012) 
© Planet Photos/Global Look Press

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Актриса Линдси Лохан в фильме «Очень страшное кино 5» (2013)
15/21
Актриса Линдси Лохан в фильме «Очень страшное кино 5» (2013) 
© Planet Photos/Dimension Films/Global Look Press
Актриса Линдси Лохан, 21 июля 2014 года
16/21
Актриса Линдси Лохан, 21 июля 2014 года 
© Planet Photos/Global Look Press
Актриса Линдси Лохан с мужем Бадером Шаммасом, июль 2022 года
17/21
Актриса Линдси Лохан с мужем Бадером Шаммасом, июль 2022 года 
© lindsayloha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Актриса Линдси Лохан в фильме «Ирландское желание» (2024)
18/21
Актриса Линдси Лохан в фильме «Ирландское желание» (2024) 
© Riviera Films/Global Look Press
Актриса Линдси Лохан в фильме «Ирландское желание» (2024)
19/21
Актриса Линдси Лохан в фильме «Ирландское желание» (2024) 
© Riviera Films/Global Look Press

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Актриса Линдси Лохан в фильме «Ирландское желание» (2024)
20/21
Актриса Линдси Лохан в фильме «Ирландское желание» (2024) 
© Riviera Films/Global Look Press
Актриса Линдси Лохан на велосипеде, Калифорния, США, август 2024
21/21
Актриса Линдси Лохан на велосипеде, Калифорния, США, август 2024 
© lindsayloha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

14 августа в России начнут показывать (в рамках параллельного проката) один из самых обсуждаемых фильмов этого лета — комедию «Чумовая пятница 2». Это сиквел ленты 2003 года, где девушка-бунтарка Анна в исполнении Линдси Лохан менялась телами со своей матерью Тесс (Джейми Ли Кертис), которая была против ее увлечения роком — и при этом бесила дочь планами вновь жениться. В новой части к своим ролям вернулись и Лохан, и Кертис, без обмена телами тоже не обошлось: на сей раз Анна временно вселится уже в свою дочь, а Тесс — в дочь жениха героини Лохан.

На момент выхода оригинальной ленты Линдси Лохан было 17 лет. Актриса, тогда одна из главных звезд-подростков Голливуда, во время съемок, думается, решила, что одной «Чумовой пятницы» ей не хватит, — и ушла в длительный отрыв в реальной жизни. Алкоголь, наркотики, мировой рекорд по числу попаданий в ДТП, хамское поведение по отношению к простым людям (в СМИ его в шутку называли «недиснеевским»), принудительный трансфер в рехаб. Все это, казалось, нарисовало окончательный крест на многообещающей карьере Линдси и поставило ее в один ряд с проведшим слишком много времени дома в одиночку Маколеем Калкиным — другим звездным ребенком, не справившимся с ранней славой.

Сейчас Лохан 39 — и она, судя по всему, совладала с проблемами юности. Актриса перестала злоупотреблять алкоголем, минимизировала скандалы вокруг себя, вышла замуж, родила ребенка, начала снова активно сниматься.

Как менялась Линдси Лохан — смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».

7