Внук Пугачевой обратился к жене, бросившей его одного в США

Модель покинула мужа на фоне слухов о разводе.

Никита Пресняков проводит эти дни без своей супруги Алены. Краснова покинула США еще в прошлом месяце и, судя по всему, возвращаться к любимому не собирается. Модель продолжает наполнять свой блог свежими снимками. Алена устроила ночную фотосессию с подругой на фоне автомобиля. Невестка Кристины Орбакайте была в футболке, мини-юбке, ажурных чулках и сапогах. Подруга предстала во всем белом — на контрасте. Снимки оценил Пресняков-младший.

«Вайб огонь!» — прокомментировал Никита.

Супруга никак не отреагировала не комплимент в отличие от ее подписчиков. Фолловеры обратились к звездному отпрыску с вопросом о том, почему Краснова удалила с ним все фотографии. Однако ответа не последовало. В прошлом году в Сети уже ходили слухи о расставании пары. Продюсер Леонид Дзюник говорил, что Никита и Алена больше не вместе: «Я так понимаю, что он был женат и в разводе уже, насколько я знаю, слышал по поводу Никиты». Однако информация об их разводе до сих пор не подтверждена.