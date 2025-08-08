Чем занимается и как сейчас выглядит София Ротару

София Ротару выложила в сеть первые фотографии за два года молчания. Певица поделилась свежими снимками из Киева у себя на странице в социальных сетях в честь 78-летия.

На фото Ротару опирается на перила моста в черной майке, жакете и белой полупрозрачной юбке с цветами. Образ дополняют солнцезащитные очки, цепочка с кулоном и ботинки. На другом снимке она позирует в длинном светлом платье с оборками.

После начала СВО София Ротару свернула концертную деятельность. Сейчас артистка ведет закрытый образ жизни и не раскрывает свое местонахождение. Ходят слухи, что она проживает на Сардинии.

Согласно информации СМИ, сыну и внуку певицы удалось покинуть Украину и укрыться от мобилизации. Уже несколько лет Руслан и Анатолий Евдокименко наслаждаются жизнью в Америке и Европе.

Недавно стало известно, что после долгих попыток Ротару смогла продать квартиру в Москве. Продажу жилья удалось совершить после переоформления недвижимости на сына. Трехкомнатная квартира общей площадью 121 квадратный метр была продана за 65 миллионов рублей.

