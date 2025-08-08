Эвелина Бледанс рассказала, что происходит в семье Дибровых

В беседе с Teleprogramma.org актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поделилась подробностями того, что происходит в семье Дмитрия Диброва и его супруги Полины.

Эвелина уверена, что молодая жена Дмитрия совершенно не переживает из-за развода. Несмотря на негативные комментарии в интернете, Полина чувствует себя хорошо.

«Все, что пишется сейчас в прессе, это абсолютная ложь. И скоро Дмитрий и Полина сделают заявление. Как только он вернется из Испании", — заявила Бледанс.

Что касается самого развода, то, по словам Бледанс, это действительно факт. Однако слухи о том, что Дмитрий Дибров намерен отобрать у жены детей и имущество, не соответствуют действительности. Она также добавила, что в ближайшее время ожидаются официальные заявления от семьи Дибровых, которые развеют все недоразумения.

Адвокат сообщил о новом этапе в разводе Дибровых

Эвелина Бледанс стала одной из немногих, кто оказал поддержку Полине в сложный период. Актриса призвала прекратить травлю молодой жены телеведущего, отметив, что 36-летняя Полина является добрым и чудесным человеком, а также замечательной матерью.