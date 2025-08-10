Футболист, винодел и серцеед. 7 фактов об Антонио Бандерасе

"МК" собрал 7 фактов об Антонио Бандерасе, который 10 августа отмечает 65-летний юбилей.

1. Футбольная мечта, переросшая в актерскую страсть

В детстве Антонио мечтал стать профессиональным футболистом, но судьба распорядилась иначе — в 14 лет он сломал ногу. Впоследствии юноша попал на мюзикл «Волосы» в местном театре Малаги. Это представление настолько впечатлило его, что он решил посвятить жизнь актерскому мастерству, поступив в театральную школу.

2. Тайна имени

Настоящее имя актера — Хосе Антонио Домингес Бандера. Свой первый псевдоним он выбрал в честь знаменитого испанского футболиста — Антонио Абаскаль. Позже он взял фамилию матери, добавив к ней букву «s», чтобы звучало более благозвучно. Так мир узнал Антонио Бандераса.

3. Голливудский дебют без знания английского

Когда Бандерас впервые приехал в Голливуд, он не говорил по-английски. Свою первую роль в фильме «Короли мамбо» (1992) он выучил на слух, просто повторяя реплики, не понимая их смысла. Позже актер признавался, что это был один из самых сложных, но вдохновляющих опытов в его карьере.

4. Роман с Мелани Гриффит на съемках

Во время работы над фильмом «Двое — это слишком» (1995) между Бандерасом и его партнершей Мелани Гриффит вспыхнули чувства. Несмотря на то, что оба были в браке, их роман привел к свадьбе в 1996 году. Они прожили вместе 18 лет и воспитали дочь Стеллу, а также детей Мелани от предыдущих браков.

5. Винодел и парфюмер

Бандерас — не только актер, но и успешный бизнесмен. Он владеет виноградниками в Испании и выпускает вино под собственным брендом. Кроме того, уже более 10 лет он создает парфюмерию, лично участвуя в разработке ароматов. «Вино и духи — это творчество, где я могу выразить себя без камер», — говорит он.

6. Сердечный приступ как повод изменить жизнь

В 2017 году актер перенес инфаркт, что заставило его пересмотреть образ жизни. Он отказался от вредных привычек, начал заниматься спортом и больше внимания уделять здоровью. «Это был сигнал: пора замедлиться и ценить каждый момент», — признался Бандерас.

7. «Оскар» за роль… Альмодовара

В 2020 году Бандерас получил номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Боль и слава», где сыграл режиссера, напоминающего его давнего друга Педро Альмодовара. Это стало кульминацией их творческого союза, начавшегося еще в 1980-х. Интересно, что Альмодовар когда-то предсказал: «Из тебя выйдет великий актер». Пророчество сбылось.