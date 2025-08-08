Жена Стаса Михайлова покинула Россию: певец с ней не поехал

Инна Михайлова уехала из России в Великобританию. Дело в том, что в Лондоне сыграла свадьбу ее дочь Ева от первого мужа, известного футболиста Андрея Канчельскиса. Сообщается, что избранником 26-летней наследницы Инны Михайловой стал ее однокурсник по Королевскому колледжу. Свадьба прошла в узком кругу, однако самого Стаса Михайлова на празднике не было.

Об этом стало известно после того, как Инна опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографии и видео с торжества. Причем Михайлова отметила супруга и написала, что его не хватает.

В Сети говорят, что дочка Ева является копией Инны. Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Примечательно, что на свадьбе гулял и брат Евы Андрей.

Интересно, что Инна Михайлова приехала на торжество тайно. Ева даже не догадывалась, что на регистрации будет присутствовать ее мать. Поэтому крайне удивилась, увидев среди гостей родного человека. Ева буквально изменилась в лице.