Покинувший Россию комик Незлобин рассказал о суде над ним в США

Известный российский стендап-комик Александр Незлобин, покинувший Россию и живущий в США, рассказал, как его оштрафовали в Америке за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Историей он поделился в видео, доступном на YouTube.

По словам Незлобина, ситуация произошла порядка восьми лет назад, когда он приехал в США по туристической визе. Юморист уточнил, что сильно превысил скорость, когда ехал по трассе в штате Нью-Джерси. Комика остановила полиция, впоследствии его обязали явиться в суд.

«Судья на меня начинает орать. Он говорил: "Ты ехал с такой скоростью, ты мог причинить вред каждому сидящему в этом зале! Посмотри им в глаза, ты мог убить каждого из них! Что ты можешь сказать в свое оправдание?"» — вспомнил Незлобин заседание.

Юморист уточнил, что, поскольку он не являлся гражданином США, судья обязал его только выплатить штраф. В противном случае, как заверил комик, его могли бы лишить свободы на несколько месяцев.

Ранее Незлобин назвал Америку своим домом. Он также заявил, что вернулся бы в Россию в старости, однако пока что его деятельность связана с США.