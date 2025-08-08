Галкин* вышел на связь после ДТП

Телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) появился в гипсе на концерте в Юрмале, который состоялся 7 августа в концертном зале «Дзинтари».

Артист поделился видео с выступления в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где поблагодарил поклонников за прекрасно проведенное вместе время и выразил им свою признательность. Галкин также сообщил, что это было первое из двух запланированных выступлений в Юрмале.

«Максим, пусть с рукой все будет хорошо!»; «Максим, наш дорогой человек. Пусть рука поскорее поправится!»; «Спасибо огромное за концерт! Мы прилетели из Швеции, чтобы именно вас послушать!» — написали интернет-пользователи под постом комика.

Следующий концерт Максима Галкина в Юрмале состоится 8 августа. По информации в сети, организаторы добавили дополнительное выступление из-за высокого спроса на билеты. Также в планах артиста выступления 9 августа в Рое и 12 августа в Даугавпилсе.

Галкина* сбил автомобиль

Накануне журналистка Божена Рынска заявила в Telegram-канале, что комика Максима Галкина сбила машина. Инцидент произошел, когда юморист ехал на велосипеде по улице Юрмалы. Во время ДТП Галкин соблюдал правила дорожного движения и был в шлеме.

Ранее врач не исключил, что у Галкина перестанет двигаться рука после ДТП.