Кто из звезд пытался оставить бывших жен ни с чем

Накануне СМИ сообщили, что 65-летний телеведущий Дмитрий Дибров решил развестись. При этом у своей супруги Полины он хочет забрать не только особняк на Рублевке, но и право воспитывать детей. News.ru рассказал, что известно о разводе и кто еще из звезд пытался оставить бывших с жен ни с чем.

Развод Диброва

Как сообщили СМИ, Дибров может развестись с 36-летней женой Полиной после 16 лет брака. Шоумен хочет отсудить роскошный особняк на Рублевке за 800 млн рублей, который построил свыше 10 лет назад и назвал в честь супруги: Villa Polina. Внутри жилища площадью 400 квадратных метров есть бассейн, домашний кинотеатр, музыкальный салон и этаж для детских игр.

Кроме того, телеведущий намерен добиваться единоличной опеки над тремя сыновьями: 15-летним Александром, 11-летним Федором и 10-летним Ильей. По слухам, развод случился из-за измены Полины — СМИ пишут, что она встречается с 50-летним другим семьи, предпринимателем Романом Товстиком. Товстик сам недавно заявил о разводе со своей женой после почти 20 лет брака.

Разводы Бузовой и Рудковской

Певица Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году. Артистка заявляла, что экс-супруг выставил ее на улицу, забрав при разводе машину и дом за 160 млн рублей. Футболист же отрицал обвинения: по его словам, с Бузовой у него был брачный договор, а недвижимость оформлялась на него. Подаренный певица Mercedes Тарасов отобрал из-за того, что разозлился на бывшую возлюбленную. Отметим, что через несколько лет в одном из интервью спортсмен признал, что это был «не мужской» поступок.

Не менее сложным был развод продюсера Яны Рудковской и предпринимателя Виктора Батурина в 2008 году. Мужчина выгнал свою супругу из дома, оставив ни с чем.

«На развод, если честно, я решила подать только в воспитательных целях, думала, что Виктору дорога наша семья, двое маленьких сыновей. Он испугается и одумается. Но когда Виктор понял, что я на самом деле не хочу разводиться, то выгнал меня и мою маму из дома», — рассказывала она.

Пара со скандалом поделила не только имущество, но и сыновей — Андрея и Николая. Рудковская рассказывала, что прошла через 221 судебное заседание, а одна из встреч с предпринимателем и его помощником закончилась жестким конфликтом: в ходе перепалки пострадал один из адвокатов продюсера — юриста увезли в больницу с сотрясением.

Закончилась история только с 2023 году — бизнесмен получил 6 лет тюремного заключения за мошенничество, а сыновья остались с Рудковской.

Барановская и Агурбаш

Телеведущая Юлия Барановская прожила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным 9 лет, родив троих детей. Спортсмен решил расстаться, когда знаменитость была на пятом месяце беременности — о своем решении Аршавин сказал по телефону. В результате Барановская осталась фактически без денег и возможности их заработать.

При этом после расставания Юлия могла претендовать только на алименты, добиваться которых пришлось через суд. Однако Барановская не сдалась и смогла сделать успешную карьеру телеведущей. В своей автобиографии позднее она признавалась, что Аршавин часто приходил домой пьяным и бил ее, позволяя себе поднимать на нее руку в больнице.

Певица Анжелика Агурбаш развелась с «колбасным королем» Николаем Агурбашем в 2012 году. Она обвинила супруга в тирании и избиениях, подчеркнув, что осталась ни с чем. Сам Агурбаш же отрицал обвинения — он считал, что у его избранницы началась «звездная болезнь».

Отметим, что после развода Анжелика перестала появляться на телевидении и светских вечеринках.