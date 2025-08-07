Гордон раскрыла подробности иска Товстика к бывшей жене

Адвокат Екатерина Гордон, которая представляет интересы бывшей жены миллиардера Романа Товстика Елены, рассказала, что в своем иске бизнесмен хочет забрать у экс-супруги всех их общих детей и взыскать алименты. Об этом адвокат сообщила у себя в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что 36-летняя жена Диброва Полина спустя 16 лет брака ушла к другу семьи — 50-летнему Товстику. Бизнесмен, который также был женат, уже объявил о разводе с супругой Еленой. Также Товстик подал иск на определение места жительства их пяти общих детей, старший сын уже совершеннолетний.

«Я прочла иск сегодня от Товстика к Лене… хочет он детей всех несовершеннолетних забрать и алименты взыскать. Изменял, обманул, подсунув брачник, еще и алименты ему подавай. Сейчас очень хочет вся эта компания, которая судя по адвокатам выбранным из одного чана сделать крайней Лену Товстик. И что детьми не занималась, и больная, и кривая и изменяла», — написала Гордон, назвав эти сообщения «враньем».

По ее словам, Елена Товстик является «отличной женщиной и матерью».

Молодая жена сделала обманутого Диброва посмешищем

Гордон добавила, что лично купит кольца Товстику и Дибровой, если бизнесмен оставит детей матери и решит имущественный вопрос честным образом.