Врач рассказал о последствиях травмы Галкина*

Травмы сухожилия и артерии могут привести к тому, что юморист Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) не сможет двигать кистью, предположил в беседе с журналистами газеты «Аргументы и факты» спортивный врач, ортопед Андрей Литвиненко.

По его словам, на руке много сухожилий. В дальнейшем, добавил он, все будет зависеть от локализации повреждения.

«Самое важное — это сухожилия кисти. Есть сгибатели сухожилий, есть сухожилия плеча. В зависимости от того, насколько повреждено частично или полностью, определяется дальнейший прогноз. Если частичное повреждение, то консервативное лечение без операции. Если повреждение полное, то это 100 процентов операция», — разъяснил врач.

Специалист уточнил, что придется сшивать, восстанавливать поврежденные сухожилия. Он уточнил, что после операции будет длительный реабилитационный период. По его данным, нередко история заканчивается тем, что формируется контрактура сустава, то есть, «не всегда на 100% эти сухожилия восстанавливаются».

Литвиненко пояснил, что последствия будут зависеть от тяжести травмы. С высокой долей вероятности, комик не станет инвалидом, но совсем такое развитие ситуации исключать не следует.

«Допустим, конечность кисти останется в постоянно согнутом или висячем положении. То есть человек не сможет этой кистью какие-то бытовые вещи делать — взять стакан, поздороваться с человеком за руку, застегнуть пуговицу, расстегнуть молнию и так далее», — отметил ортопед.

Ранее журналист и блогер Божена Рынска сообщила, что комика Максима Галкина* три дня назад сбила машина в Юрмале.

По ее словам, «разрезало руку — артерию, сухожилия» и пока у медиков нет понимания, восстановится ли конечность в полном объеме.

