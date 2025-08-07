Галкина* сбил автомобиль

Комика Максима Галкина сбила машина в Юрмале. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила журналист и блогер Божена Рынска.

По ее словам, происшествие произошло три дня назад, когда Галкин ехал на велосипеде по улице Юрмалы.

«Соблюдал все правила, был в шлеме. Ноль промилле. Автомобиль ехал с боковой на главную и сбил Максима», — написала Рынска.

Она утверждает, что на Галкина вылетела «женщина на старом Volkswagen даже не притормозив».

«Разрезало руку — артерию, сухожилия. Восстановится ли рука, пока непонятно», — заключила журналист.

*признан иноагентом