Галкина* сбил автомобиль

Галкина* сбила машина в Юрмале
Комика Максима Галкина сбила машина в Юрмале. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила журналист и блогер Божена Рынска.
По ее словам, происшествие произошло три дня назад, когда Галкин ехал на велосипеде по улице Юрмалы.
«Соблюдал все правила, был в шлеме. Ноль промилле. Автомобиль ехал с боковой на главную и сбил Максима», — написала Рынска.
Она утверждает, что на Галкина вылетела «женщина на старом Volkswagen даже не притормозив».
«Разрезало руку — артерию, сухожилия. Восстановится ли рука, пока непонятно», — заключила журналист.
*признан иноагентом