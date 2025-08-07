Певец Иракли подрался с другим участником «Фабрики звезд»

Певец Иракли Пирцхалава подрался с музыкантом Михаилом Гребенщиковым на футбольно-музыкальном фестивале «Арт-Футбол». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в рамках фестиваля Ираклий руководил сборной Грузии. Как рассказал Гребенщиков, 13 июня у отеля «Альфа» к нему подошел Пирцхалава, который начал оскорблять сборную России. Гребенщиков попытался отшутиться, но Иракли вдруг набросился на него с кулаками.

После драки Гребенщиков пошел в полицию, где зафиксировал травмы и написал на Пирцхалаву заявление. Позже суд признал Ираклия виновным в побоях и назначил ему штраф в 15 тысяч рублей.

Напомним, что оба музыканта являются бывшими участниками «Фабрики звезд» — Ираклий принял участие в первом сезоне, а Гребенщиков во втором.