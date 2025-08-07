Ротару выложила фотографию из Киева в день своего 78-летия

Певица София Ротару опубликовала у себя в соцсетях ряд снимков в день своего 78-летия, на одном из них она предстала в полупрозрачной юбке. Фотографии были сделаны в Киеве.

Стоит отметить, что Ротару уже больше двух лет не появлялась на публике и давно не выходила на связь в соцсетях. Но в честь своего 78-летия певица видимо решила прервать молчание и опубликовала ряд снимков, которые были сделаны в Киеве.

© Соцсети

На одной из фотографий Ротару позирует в длинном светлом платье, отделанном оборками. На другом снимке певица опирается на перила моста в черной майке, жакете и белой полупрозрачной юбке с цветами. Ее образ дополняют солнцезащитные очки, цепочка с кулоном и ботинки.

«Течет вода и проходит лето», — подписала кадры Ротару.

