Балерина Анастасия Волочкова устроила новый скандал в самолете. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщает издание, во время перелета из Санкт-Петербурга в Москву Волочкова закинула ноги на спинку впереди стоящего кресла. При этом источник утверждает, что таким образом балерина хотела «похвастаться ножками» перед соседями.

Кроме того, уже после перелета Волочкова начала бегать за автобусом, который подвозит пассажиров к трапу. С какой целью балерине потребовалось догонять транспорт, не уточняется.

Ранее Волочкова ответила Ларисе Гузеевой, которая вступила в перепалку с Прохором Шаляпиным.