Против фирмы Тимати подали иск на восемь миллионов рублей

Фирма «Протрейд» подала иск против ООО «Виттория», 25% которой принадлежит рэперу Тимати (Тимур Юнусов), на восемь миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В издании указали, что «Виттория» осуществляет деятельность в сфере ресторанного бизнеса и доставки еды. За 2024 год выручка фирмы составила 91 миллион рублей, а убыток — девять миллионов рублей.

По данным «КП», «Протрейд», занимающаяся розничной торговлей в неспециализированных магазинах, требует взыскать с «Виттории» 7 952 940 рублей. Причина претензии не уточняется.

Ранее сообщалось, что мировой судья Раменского района Москвы взыскал с Тимати задолженность по коммунальным платежам. Сумма долга не раскрывалась.