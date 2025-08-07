Названа причина смерти бывшей участницы «Дома-2» Малининой

Бывшая участница «Дома-2» Полина Малинина могла скончаться от отравления неизвестным веществом. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

© Соцсети

Там указали, что тело Малининой было найдено в квартире одного из домов Нижнего Новгорода утром 6 августа.

«Нижегородский СУ СК проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти. Одна из версий произошедшего — отравление неизвестным веществом», — сообщили в правоохранительных органах.

По их информации, Малинина является бывшим главой нижегородского филиала модельного агентства, в отношении руководства которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Трое из обвиняемых по делу арестованы, а погибшая находилась «под подпиской». Всего в статусе подозреваемых находится более десяти человек, из которых трое организаторов заключены под стражу.

Отмечается, что в декабре 2023 года в отношении представителей модельного агентства возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, потерпевшими признаны более 300 граждан из девяти субъектов РФ.