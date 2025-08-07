Вилла за 11 млн долларов и тайные выступления: как на самом деле живет Леонтьев

Певец Валерий Леонтьев, объявивший о завершении карьеры, снова выйдет на сцену в России — он согласился принять участие в молодежном конкурсе в Казани. Life.ru рассказал, как живет артист в США и почему решил выступить на Родине.

«Новая волна»

Концертный директор исполнителя Борис Чигирёв заявил, что Леонтьев примет участие в международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна». Артист исполнит всего пять хитов: «Дельтаплан», «Казанова», «Маргарита», «Ты меня не забывай» и «Зеленый свет».

Это будет третье публичное выступление певца за последние пять лет. В 2024 году Леонтьев объяснял завершением карьеры. Не исключено, что сказывается возраст — в марте артисту исполнилось 76 лет, а отрабатывать длинные мероприятия для него тяжело физически.

Выступить в Казани Леонтьева уговорил композитор Игорь Крутой — они оба живут в Майами и дружат семьями. Последние выступления артиста также происходили по просьбе друга: Леонтьев выходил на сцену на юбилейных концертах композитора. СМИ сообщают, что сейчас певец приводит себя в форму и пошил новые костюмы.

Роскошная вилла в Майами

Несколько лет назад таблоиды заявляли, что Леонтьев почти банкрот — он якобы распродал имущество и живет лишь концертами в России и странах СНГ. Иногда СМИ писали, что 76-летний артист приезжает в РФ после начала спецоперации чуть ли не тайно и выступает на частных вечеринках за 2,5-3,5 млн рублей.

Однако в действительности до банкротства Леонтьеву далеко. Он живет вместе с супругой Людмилой Исакович в пригородном районе Майами Серфсайде. Двухэтажная вилла артиста расположена на острове Бискайя, на берегу залива Бискейн. В особняке почти 600 квадратных метров жилой площади. В доме есть свой гараж, шесть спален и семь санузлов, а также бассейн и деревянный пирс, у которого паркуется катер.

По оценке журналистов, сейчас подобная недвижимость стоит около 11 млн долларов, однако Леонтьеву она досталась за 4 млн долларов в 2014 году. Если супруги решат уехать, то смогут зарабатывать на аренде по 55 тысяч долларов в месяц.

Также известно, что до 2024 года по адресу виллы находился юридический адрес американской компании Исакович MUZA MARIN INC, однако бизнес ликвидировали. Еще две фирмы, которые работают как гостиница и парикмахерская для собак, зарегистрированы на уже проданную недвижимость в элитном районе Корал-Гейблс.

Есть у Леонтьева еще дома?

У Леонтьева может быть недвижимость не только в США. СМИ писали, что у знаменитости есть вилла в Испании, которую он приобрел после продажи дома в Подмосковье. Life.ru обнаружил упоминания полного тезки певца в испанских бизнес-реестрах — на него зарегистрирована фирма из Аликанте.

Также у артиста есть жилье в России — трехэтажная квартира в Колокольниковом переулке Москвы. Текущая стоимость объекта может составлять около 150 млн рублей. Кроме того, остается у него и пара дорогих автомобилей: Range Rover и Maybach. Следит за собственностью Леонтьева прислуга, поскольку сам он редко бывает в РФ.