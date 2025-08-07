«Ловят волну»: когда пройдет тренд на звезд 90-х

В течение примерно двух лет после своего расцвета артисты, популярные в 1990-х, будут оставаться в центре внимания, а затем их место займут новые музыкальные эксперименты, соответствующие актуальным трендам, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко.

Как отмечает музыкальный критик, артисты той эпохи в настоящее время активно извлекают выгоду из своей популярности, восполняя недостаток доходов в периоды, когда их гонорары были невысоки.

«Артисты 1990-х годов сейчас ловят волну популярности и стараются на этом заработать. Но это, в принципе, неплохо, когда они востребованы, просто стараются отбить то, что они долгое время недополучали. То есть они работали за небольшие гонорары на концертах, в основном на сборных дискотеках 1990-х и 2000-х годов», — подчеркнул Рудченко.

По его словам, в настоящее время этим артистам выпал шанс заработать, и это «неплохо». Однако, как уточнил собеседник, данный тренд продлится недолго — «год-два и все».

Ранее появилась информация, что российские звезды 90-х в два раза подняли цены на свои выступления на фоне новой волны популярности среди молодого поколения. В частности, Надежда Кадышева за полгода подняла ценник двукратно, до 20 млн рублей.