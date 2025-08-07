Волочкова уколола Гузееву в ответ на ее оскорбления Шаляпина

Анастасия Волочкова ответила Ларисе Гузеевой, обидевшей Прохора Шаляпина. Об этом сообщает «Абзац».

Накануне Лариса Гузеева раскритиковала вокальные способности Прохора Шаляпина. Певец, который пел песню Филиппа Киркорова «Единственная моя», настолько не впечатлил актрису, что та назвала исполнение ужасным.

Шаляпин тогда не стал молчать и ответил Гузеевой, что она тоже «не Анна Шатилова».

На защиту певца встала его подруга Анастасия Волочкова.

«Прохор позитивный человек, который не хайпится на других людях и обожает женщин. В его творчестве только добро. Я не знаю, какая муха укусила Ларису Гузееву. Может быть, дело в возрасте. Или она утратила чувство юмора. Прохор дарит людям радость!» — заявила балерина.

