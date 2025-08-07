Американскому актеру Дэвиду Духовны исполнилось 65 лет. Артист, вместе со своей коллегой Джиллиан Андерсон, получил широкую известность в России благодаря телесериалу «Секретные материалы». Научно-фантастическая сага о приключениях двух спецагентов ФБР была одной из самых рейтинговых на российском ТВ и стала одним из символов 90-х.

Дэвид Духовны родился 7 августа 1960 года в Нью-Йорке в семье эмигрантов. Его отец и дед увлекались литературой и публицистикой, а мать работала преподавателем. Юный Духовны очень хорошо учился в школе и после выпуска поступил в Принстонский университет на факультет педагогики. Чтобы оплатить учебу Дэвид подрабатывал барменом, доставщиком продуктов и сторожем. Затем, во время аспирантуры в Йельском университете, увлекся драматургией, стал участвовать в театральных постановках, брать уроки актерского мастерства и ходить на кастинги.

В 1988 году он получил небольшую роль в фильме «Деловая девушка», в 1990 снялся в нескольких эпизодах культового телесериала «Твин Пикс». И именно экстравагантный образ Денниса Брайсона и помог ему получить роль агента ФБР Фокса Малдера в «Секретных материалах».

Правда, поначалу создатель The X-Files Крис Картер не верил в способности молодого актера, но после первых же проб пришел к выводу, что камера просто «влюблена» в Духовны. Первый сезон «Секретных материалов» вышел на телеэкраны в 1993 году. Проект сразу же обрел множество поклонников не только в США, но и по всему миру. В 2002 году сериал начал терять аудиторию и ушел на многолетний перерыв. Скалли и Малдер эффектно вернулись в 2016-м, подарив поклонникам еще два сезона научно-фантастической саги.

Всего за свою карьеру Дэвиду Духовны принял участие в 196 кино- и телепроектах. Наибольшую любовь завоевали такие фильмы, как «Два любовника Джулии» (1991), «Изображая бога» (1997), «Эволюция» (2001), телесериал «Блудливая Калифорния» (2007-2014).

К слову о блуде. В 2008 году Дэвид Духовны публично признался, что страдает от сексуальной зависимости. Чтобы спасти брак с актрисой Теа Леони ему пришлось пройти специальный курс лечения в частной клинике. После выхода Духовны из больницы пара попыталась спасти отношения, но Теа так и не смогла простить супружеские измены мужа.

Недавно в СМИ ходили слухи, что актер вновь тайно женился на своей 31-летней подруге Монике Пендлберри. Папарацци засняли пару на прогулке в Малибу с кольцами на безымянных пальцах.

Сейчас, помимо съемок в кино, артист играет старомодный рок с элементами кантри в собственной группе, а также пишет книги.

