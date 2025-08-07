Стали известны подробности состояния Андрея Губина

Состояние здоровья певца Андрея Губина не улучшается и уже можно говорит о том, что на сцену он больше никогда не выйдет. Об этом рассказал «Абзацу» журналист и музыкальный критик Владимир Полупанов.

Последние 15 лет Губин, который был популярен в 1990-ых и 2000-ых годах, страдает неврологическим расстройством. Из-за заболевания у музыканта развились проблемы с дикцией и мимикой, он стал стесняться своей внешности и жалуется на невыносимые боли.

По словам музыкального критика Владимира Полупанова, у него возникает ощущение, что в состоянии Андрея Губина «ничего не меняется в лучшую сторону».

«Я говорю: «Что у тебя болит?» Он говорит: «Болит все и везде». Он показывал места, которые действительно у него уже где-то даже и гниют. На сцену он, я думаю, больше никогда не выйдет», - отметил он.

Напомним, что в феврале 2024-го пошли слухи, что Губин вскоре вернется на сцену, а к 50-летию устроит концерт. Шоу действительно состоялось — с легкой руки Игоря Крутого хиты Андрея Губина на «Новой волне» исполнили его коллеги. После встречи осенью того же года композитор надеялся, что музыкант действительно вернется на сцену, но этого не произошло.