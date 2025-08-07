Раскрыто, за какой гонорар уехавшая Ротару согласится выступить в России

София Ротару уже давно не проживает в России: она уехала из страны и продала имеющуюся недвижимость. По словам продюсера Сергея Дворцова, у артистки не осталось и выступлений в РФ. Сергей убежден, что Ротару, в отличие от Валерия Леонтьева, не вернется на российскую сцену, а если это и произойдет, то за гонорар в 10-15 миллионов. Продюсер поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Она точно не вернется на сцену в России как Валерий Леонтьев. Ей это не надо. У нее много накоплений, сбережений. Певица, мне кажется, уже устала от сцены. Если она и вернется, то за 10-15 миллионов. Ценник будет заламывать», — высказался продюсер.

Весной в СМИ появилась новость, что российские олигархи отказываются звать Ротару на корпоративы из-за политических взглядов. По словам продюсера, на сегодняшний день ситуация не изменилась. Дворцов убежден: если у певицы и есть заказы, то только за рубежом.