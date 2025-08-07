Звезды «Приключений Электроника» рассказали о своих буднях на фронте

Братья Владимир и Юрий Торсуевы, сыгравшие Электроника и Сыроежкина в знаменитом детском фильме «Приключений Электроника», активно помогают российским бойцам в зоне спецоперации. Об этом они рассказали в интервью радио «Комсомольская правда».

Ранее в Интернете появилась фотография Юрия Торсуева, на которой он запечатлен в форме цвета хаки с автоматом в руках. По словам Торсуева, это лишь кадр из сериала «Ополченский романс». Он признался, что подсмотрел этот образ на Донбассе, который посещает с 2014 года. После начала спецоперации поездки стали более частыми и насыщенными — сейчас актеры бывают в новых регионах России раз в месяц.

По словам близнецов, на фронте каждый должен заниматься своим делом и их главное оружие не автомат, а микрофон.

«Мы ездим с концертами по подразделениям, госпиталям, центрам реабилитации. Для нас концертная площадка - блиндаж, целые подземные города. Стараемся хорошей песней, шуткой напомнить ребятам о доме, о детстве. Бойцы только что пришли со штурма или зачистки - у них еще пелена на глазах. И когда они подпевают, когда появляются улыбки - это, наверное, самое дорогое, самое важное, что мы делаем», — пояснил Владимир Торсуев.

Он отметил, что недавно они с братом были в реабилитационном центре Воронова и многие бойцы без рук и ног говорили им, что после реабилитации и протезирования вернутся обратно на СВО, так как там их подразделение и люди, которые стали братьями.

«Помните, в фильме Электроник спрашивает у карусельщика: «Что значит быть человеком?» Тот ответил: это значит быть полезным для людей. Сегодня быть полезным для своей страны очень важно», — констатировал он.

В свою очередь Юрий Торсуев напомнил, что еще в 2014 году записал послание Сыроежкина народу Украины, и они с братом попали в первую сотню списка на украинском сайте «Миротворец»* (признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России).

