У дочери Пугачевой и Галкина* обнаружили проблемы со здоровьем

Сын Гарри и дочь Елизавета появились у Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в сентябре 2013 года. Причем артисты не скрывают, что стали родителями при помощи суррогатной матери.

О том, что в семье артистов планируется пополнение, знали только самые близкие. Даже друзья не знали об этом. А когда радостное событие случилось, пара не стала ничего скрывать и даже снялась в программе, где показала новорожденных.

Поначалу Гарри и Лиза жили в Подмосковье, в деревне Грязь, с родителями и целым штатом прислуги и помощников. Каждое лето они ездили в Юрмалу, где артисты снимали виллу, поскольку известно, что тамошний мягкий климат как нельзя лучше подходит страдающей от ряда хронических заболеваний Примадонне.

Однако после начала СВО семейство вначале отправилось в Израиль, где Гарри и Лиза ходили в местную школу, а затем перебрались на Кипр. И уже там дети Пугачевой и Галкина* получают образование. Шоумен часто делится с общественностью фотографиями и видео наследников. Так, он опубликовал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм"** снимок Лизы, на котором та позирует в обнимку с их домашним питомцем.

"Друзья", - коротко подписал фото Галкин*.

В комментариях многочисленные поклонники пришли в восторг и рассыпались в комплиментах девочке. По их мнению, Лиза растет копией мамы Аллы. Отметим, что осенью ей исполнится 12 лет. Однако в Сети нашлись и особо наблюдательные пользователи, кто заподозрил проблемы со здоровьем у девочки. Они обратили внимание, что Лиза снята в очках, и сделали вывод, что у нее может быть не все в порядке со зрением. Кое-кто тут же отреагировал, что и Галкин* носит очки, так что это может быть наследственное.

* признан иностранным агентом на территории России

** владелец соцсети компания Meta Внесена в перечень

террористических/экстремистских организаций, запрещена в РФ