Хакамада улетела с особенной дочерью из России

Экс-политик Ирина Хакамада призналась, что улетела с особенной дочерью из России. Писательница сообщила об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и раскрыла страну, которую они выбрали для отдыха.

© Газета.Ru

«Маврикий, не в сезон», — отметила она, опубликовав фото дочери, стоящей на берегу океана.

Лайф-коуч родила девочку с синдромом Дауна от бизнесмена Владимира Сиротинского. В 2004 году у Марии был обнаружен лейкоз, однако врачам удалось ее спасти. Долгое время писательница скрывала особенную дочь, пояснив позже, что желала оградить ее от лишнего внимания общественности.

Мария Сиротинская работала моделью и состояла в единственном в стране инклюзивном агентстве, пока оно не закрылось. По словам писательницы, дочери всегда нравилось участвовать в фотосессиях и демонстрировать одежду на подиуме. Девушка не стеснялась выходить на публику и работать с людьми, удивляя этим свою мать.

Хакамада также воспитала сына от первого брака. Даниил Котляров уже 15 лет живет в Гонконге и растит троих детей. Мужчина работает в российской компании финансовым директором. Экс-политик отмечала, что старается чаще встречаться с сыном и тремя внуками, которые зовут ее исключительно по имени. По признанию звезды, для них она «бабушка-праздник».