Убийца, супергерой и скандальная телеведущая: лучшие роли Шарлиз Терон

«Адвокат дьявола» (1997). Впервые массовый зритель заметил Шарлиз Терон благодаря ее блестящей работе в культовом триллере с Аль Пачино и Киану Ривзом. Актрисе досталась роль жены успешного адвоката (Ривз), которую все больше охватывают тревога и депрессия на фоне подозрительных удач в делах мужа.
«Адвокат дьявола» (1997). Из красивой, здоровой, счастливой женщины, которая начинает роскошную жизнь в Нью-Йорке, героиня Терон превращается в нервную, подозрительную и несчастную жену человека, расставшегося с совестью ради богатства и успеха.
«Могучий Джо Янг» (1998). В этом приключенческом фильме Шарлиз Терон появилась в роли молодой женщины по имени Джилл, взявшей под опеку гигантскую гориллу Джо – после того, как ее мать-приматолог и мать самой гориллы погибли от рук браконьера. Из-за опасности, грозящей обезьяне, Джилл вместе с гигантским животным покидает заповедник в Африке и отправляется в Лос-Анджелес.
«Могучий Джо Янг» (1998). Однако и там они не защищены от зловещего браконьера, который теперь нелегально продает органы животных на черном рынке и жаждет отомстить Джилл и Джо за палец, потерянный в схватке с их матерями. Картина стала ремейком одноименного фильма 1949 года. Это был тот редкий случай, когда новая версия оказалась лучше оригинала.
«Правила виноделов» (1999). В 2000 году медленная ретро-драма по роману Джона Ирвинга собрала семь номинаций на премию «Оскар» (правда, без Шарлиз Терон). Действие ее происходит в США во время Второй мировой войны. Картина рассказывает историю выходца из сиротского приюта Гомера Уэллса (Тоби Магуайр), овладевшего акушерским делом, но не желавшего делать нелегальные аборты.
«Правила виноделов» (1999). Шарлиз Терон сыграла одну из женщин, которая работает на ферме по производству сидра, куда попадает Гомер Уэллс. Вскоре у них начинается роман на фоне драматических событий.
«Монстр» (2003). В Голливуде Шарлиз Терон долго выступала в амплуа просто симпатичной блондинки, но эта картина показала ее с другой стороны — и принесла актрисе заслуженные «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.
«Монстр» (2003). В фильме, основанном на реальных событиях, она сыграла проститутку Эйлин Уорнос, которая в 1989–1990 гг. застрелила семерых мужчин. Женщина, по ее заверениям, стала серийной убийцей по воле случая — после того, как ее избил и изнасиловал один из клиентов. Ей удалось дотянуться до сумочки и застрелить нападавшего. Эйлин Уорнос попыталась бросить опасную и неуважаемую работу, но была вынуждена к ней вернуться. Тогда она начинает убивать клиентов, которых считает подонками.
«Северная страна» (2005). Еще одна картина с участием Шарлиз Терон, базированная на реальном случае. В основе фильма — книга «Коллективный иск: История Лоис Дженсон и знаковое дело, изменившее закон о сексуальных домогательствах». Действие фильма происходит в 1989 году. Джози (Терон) вместе с двумя детьми сбегает от мужа к родителям в Миннесоту. Но отец не рад ее видеть: из-за того, что первого ребенка она родила в 16 лет, он считает свою дочь девушкой слишком легкого поведения.
«Северная страна» (2005). Джози устраивается на работу на рудник, где к ней начинают приставать шахтеры. В том числе и бывший парень, с которым у нее был роман еще в школе. Постепенно жертвами домогательств становятся другие работницы рудника. Тогда Джози решает подать на руководство в суд. Спойлер: справедливость восторжествует.
«Хэнкок» (2008). В супергеройском боевике с Уиллом Смитом в роли грубого и пьющего обладателя сверхъестественных способностей Шарлиз Терон сыграла Мэри, которая тоже умеет летать и неуязвима для пуль.
«Хэнкок» (2008). Но, увы, как только эти двое оказываются вместе, они становятся обычными людьми. И им грозит опасность. Мировая премьера фильма состоялась в 2008 году в российской столице — на Московском международном кинофестивале.
«Пылающая равнина» (2008). Это первая и единственная известная картина, снятая мексиканским сценаристом Гильермо Арриагой в качестве режиссера без помощников. Автор сценария к знаменитым фильмам Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Сука-любовь» и «Вавилон» и в собственном проекте выстраивает повествование нелинейно. Так что зрителю остается соединять ниточки развития сюжета самостоятельно.
«Пылающая равнина» (2008). В результате получается история женщины по имени Марианна (Шарлиз Терон), которая в юности случайно убила (а ведь хотела только напугать) свою мать и ее любовника. У нее начинается роман с сыном убитого, рождается дочь, но Марианна оставляет ребенка на папу и пускается бежать. Через десять лет — в другом городе и другой жизни — ей самой придется искать оставленную дочь.
«Бедная богатая девочка» (2011). В трагикомедии Джейсона Райтмана по сценарию модной в нулевые сценаристки Диабло Коди (автор нашумевшей «Джуно») Шарлиз Терон сыграла Мэвис, пьющую одинокую писательницу подростковых романов, которая возвращается в родной городок и пытается вернуть свою школьную любовь Бадди — вполне счастливо женатого.
«Бедная богатая девочка» (2011). Правда, в городке ее, бывшую королеву школьного бала, терпеть не могут, считая слегка помешанной «королевой красоты». Такой она и остается, пока не понимает, что подростковые фантазии не имеют отношения к реальной жизни.
«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015). Съемки знакового постапокалиптического боевика вышли тяжелыми, из-за чего Шарлиз Терон, по ее собственному признанию, провела в образе героини из «Безумного Макса» так много времени, как никогда раньше за всю карьеру. В картине она сыграла Фуриосу — военачальницу армии диктатора Несмертного Джо, которая восстает против него и сбегает, спасая пятерых обитательниц его гарема.
«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015). Это четвертый фильм из серии о Безумном Максе – и самый многострадальный во франшизе. Съемки растянулись на годы: они должны были начаться в 2001-м, но помешал теракт 11 сентября, а потом война в Ираке. Тем временем исполнитель главной роли Макса Мэл Гибсон приобрел скандальную репутацию в Голливуде, да еще и постарел для участия в боевике. В 2009 году режиссер фильма Джордж Миллер заявил, что съемки начнутся в 2011-м, причем создать планировалось две части картины — «Дорогу ярости» и «Фуриосу». Съемки постоянно прерывались — из-за погоды и других проволочек. В итоге «Дорога ярости» вышла в 2015-м и, по мнению кинокритиков, стала лучшим фильмом года. Вторая часть — «Фуриоса», рассказывающая о молодых годах героини, — вышла в 2020-м. Военачальницу сыграла Аня Тейлор-Джой. Шарлиз Терон признавалась, что ей трудно это принять, но приходится. Слишком много времени прошло между съемками двух частей.
«Талли» (2018). Творческие отношения режиссера Джейсона Райтмана и сценаристки Диабло Коди с Шарлиз Терон продолжились еще одной трагикомедией. На этот раз она сыграла мать троих детей Марло — страшно уставшую, вечно невыспавшуюся, на грани нервного срыва.
«Талли» (2018). Однажды к ней на помощь приходит ночная няня Талли , которая помогает Марло выделить время для себя и прекрасно справляется с сыном женщины, страдающим от ментальных проблем. Но однажды Талли заявляет, что больше не может работать няней.
«Скандал» (2019). Однажды Шарлиз Терон сыграла в фильме по реальной истории о сексуальных домогательствах на руднике. Теперь — та же тема, только речь идет о судебном иске с обвинением в сексуальных домогательствах в адрес генерального директора Fox News Роджера Айлза.
«Скандал» (2019). Действительно, в 2016 году телеведущая Гретхен Карлсон (в картине ее сыграла Николь Кидман) подала в суд на Роджера Айлза. Эта история и легла в основу сюжета. Шарлиз Терон воплотила на экране образ журналистки Мегин Келли, а Марго Робби исполнила роль вымышленного персонажа, молодой сотрудницы канала Кайлы Посписил. Картину начали снимать в 2017 году — после смерти Айлза.
Одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, лауреатке многочисленных кинопремий и многолетнему «лицу» Dior Шарлиз Терон исполнилось 50 лет.

Она родилась 7 августа 1975 года в городе Бенони в ЮАР в семье африканеров, потомков французских, голландских и немецких колонистов.

Детство ее было несчастливым: девочка регулярно болела желтухой, отчего передние молочные зубы выпали, а постоянные выросли только в 10 лет. Когда Шарлиз Терон было 15, мать была вынуждена застрелить ее отца-алкоголика, чтобы защититься от нападения — она избежала тюрьмы, поскольку действия признали самообороной. С 13 лет будущая актриса училась в интернате — позже она вспоминала не без удовольствия, как бегала босиком по грязным лужам и не имела развлечений в виде игровых консолей и компьютера.

В возрасте 16 лет Шарлиз Терон подписала модельный контракт и уехала с матерью сначала в Европу, а затем в США, где поступила в балетную школу. В 1994 году мать купила ей билет в один конец в Лос-Анджелес. Первое время Шарлиз Терон жила в дешевом мотеле и практически голодала. Однажды в банке на Голливудском бульваре во время перепалки со служащим из-за невозможности обналичить чек Шарлиз Терон попалась на глаза агенту по поиску талантов Джону Кросби. Он помог ей с деньгами, дал визитную карточку и устроил в актерскую школу. Уже в 1995-м у нее была роль без слов в фильме ужасов «Дети кукурузы 3: Городская жатва».

Это было только началом блестящей карьеры Шарлиз Терон. Лучшие роли актрисы — в фотогалерее «Газеты.Ru».