Убийца, супергерой и скандальная телеведущая: лучшие роли Шарлиз Терон

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015). Это четвертый фильм из серии о Безумном Максе – и самый многострадальный во франшизе. Съемки растянулись на годы: они должны были начаться в 2001-м, но помешал теракт 11 сентября, а потом война в Ираке. Тем временем исполнитель главной роли Макса Мэл Гибсон приобрел скандальную репутацию в Голливуде, да еще и постарел для участия в боевике. В 2009 году режиссер фильма Джордж Миллер заявил, что съемки начнутся в 2011-м, причем создать планировалось две части картины — «Дорогу ярости» и «Фуриосу». Съемки постоянно прерывались — из-за погоды и других проволочек. В итоге «Дорога ярости» вышла в 2015-м и, по мнению кинокритиков, стала лучшим фильмом года. Вторая часть — «Фуриоса», рассказывающая о молодых годах героини, — вышла в 2020-м. Военачальницу сыграла Аня Тейлор-Джой. Шарлиз Терон признавалась, что ей трудно это принять, но приходится. Слишком много времени прошло между съемками двух частей.