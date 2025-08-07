Недавно стало известно, что Сергей Соседов перенес операцию. Ему сделали пересадку волос. Теперь музыкальный критик будет выглядеть совсем иначе. В новом интервью он высказал мнение, что уже в Новому году будет с небольшой шевелюрой.

"Мне хорошо сделали операцию. Все идет прекрасно. Я хожу на процедуры, вчера был тоже. Разные манипуляции делаются для стимуляции роста волос, чтобы кровь хорошо циркулировала", - сообщил Сергей Соседов Teleprogramma.org.

Музыкальный критик сообщил, что операция длилась 13 часов, однако он уже доволен результатом и выбором клиники.

Сергей Соседов тщательно следит за свои здоровьем и старается не пропускать плановые проверки. Впрочем, обсуждать детали личной жизни музыкальный критик не любит. Тем не менее, известно, что он никогда не был женат, детей у него нет. Более того, Сергей Соседов, которому 57 лет, живет с мамой.