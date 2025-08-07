Бледанс поддержала Полину Диброву на фоне слухов об изменах и разводе с мужем

Знаменитости массово высказываются о громком скандале вокруг семейства Дибровых, которых якобы разводят из-за измены супруги телеведущего. Своим мнением на этот счёт поделились Виктория Боня, Мария Погребняк и Катя Гордон (она, кстати, будет представлять интересы жены предполагаемого любовника Дибровой в суде). Не прошла мимо этой ситуации и давняя приятельница Полины Эвелина Блёданс. В беседе со «СтарХитом» она поддержала девушку.

«Полину знаю много лет — как замечательную, светлую женщину и невероятную маму. Она всегда была чуткой, внимательной, доброй и никому зла не желающей. И то, с какой жестокостью сейчас её травят, — несправедливо и больно. Она лет восемь не общалась близко с Еленой, бывшей супругой Романа. Да, она была и будет крестной их ребенка, но это не отменяет права Полины на счастье. Мы не обязаны жить с теми, кого не любим, ради формы или приличий. Это вредно и детям, и взрослым», — таким мнением поделилась Блёданс.

Эвелина считает, что порой выбор в пользу своего счастья наносит боль другим. Однако она уверена: Диброва до последнего постарается сохранить добро и окажет возможную поддержку всем.