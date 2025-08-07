Адвокаты Полины Дибровой подтвердили её развод с мужем Дмитрием

Накануне Полина Диброва вновь попыталась опровергнуть слухи о разводе с Дмитрием Дибровым. В беседе с журналистами она сообщила, что они «живут как живут» и что всё у них прекрасно.

Однако на фоне слухов о том, что телеведущий готовится к громкому разводу с женой и намерен лишить её недвижимости и опеки над детьми (напомним, супруги воспитывают троих сыновей), такое заявление выглядело весьма странно. Многие задались вопросом: действительно ли Дибровы расстаются? Как выяснилось, да.

Адвокаты Полины Дибровой подтвердили, что пара готовится к бракоразводному процессу. Представители адвокатского бюро «Дубровская, Кузнецова и партнёры», которое будет представлять интересы Дибровой в суде, заявили, что они будут руководствоваться исключительно интересами детей.

«Мы придерживаемся принципов защиты их прав и благополучия, действуем в рамках законодательства и будем защищать их стабильность и безопасность в каждом решении, которое будет нами приниматься», — приводятся слова адвоката Ирины Кузнецовой в Telegram-канале АБ.