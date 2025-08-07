Не Билан: Рудковская раскритиковала концерт Дженнифер Лопес
Певица Дженнифер Лопес отправилась в тур по Азии и Европе. На одном из концертов побывала Яна Рудковская.
Супруга фигуриста Евгения Плющенко осталась недовольна шоу. По ее словам, концерт оказался «очень простым» и не шел в никакое сравнение с выступлениями Димы Билана.
«Шоу было очень простое! Экраны, две лестницы, которые съезжались и разъезжались. Абсолютно туровая версия шоу, не Билан на ВТБ футбольном стадионе с тремя сценами и полетами!», — высказалась Яна в своем Telegram-канале.
Правда, Рудковская призналась, что впечатлила энергетика самой исполнительницы и команды танцоров.
Посетившая семь концертов Джей Ло Яна заключила, что с каждым годом ее выступления становятся лучше.