«Не Билан». Рудковская раскритиковала концерт Дженнифер Лопес

Певица Дженнифер Лопес отправилась в тур по Азии и Европе. На одном из концертов побывала Яна Рудковская.

Супруга фигуриста Евгения Плющенко осталась недовольна шоу. По ее словам, концерт оказался «очень простым» и не шел в никакое сравнение с выступлениями Димы Билана.

«Шоу было очень простое! Экраны, две лестницы, которые съезжались и разъезжались. Абсолютно туровая версия шоу, не Билан на ВТБ футбольном стадионе с тремя сценами и полетами!», — высказалась Яна в своем Telegram-канале.

Правда, Рудковская призналась, что впечатлила энергетика самой исполнительницы и команды танцоров.

Посетившая семь концертов Джей Ло Яна заключила, что с каждым годом ее выступления становятся лучше.