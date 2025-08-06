Певица Асаева раскрыла подробности истории с нападением медведя

Башкирская певица Гульназ Асаева рассказала, что нападение медведя на ее команду во время съемок клипа было частью розыгрыша, который в итоге вышел из-под контроля. Деталями произошедшего она поделилась у себя в соцсети.

Асаева отметила, что ее команда решила снять клип, сценарий которого заключался в том, что каждый из участников заранее подготовит тайный пранк.

«Наш концертный директор Вадим Фатхинуров решил пригласить ручного медведя на локацию, где снимался клип. Естественно, когда мы его увидели, мы были в шоке, орали и визжали. Это непередаваемые эмоции. Я думала, что мы проживаем последние секунды своей жизни, потому что медведь бежал прямо на нас», — рассказала певица.

Потом, по ее словам, концертный директор решил всех успокоить, продемонстрировав, что медведь ручной, но, когда он протянул к хищнику руку, тот его «цапнул» за нее. Асаева добавила, что Фатхинурову была оказана необходимая медицинская помощь и сейчас он находится дома.