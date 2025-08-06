Shaman поделился методикой воспитания дочери

Певец Shaman (Ярослав Дронов) осознанно жертвует временем с семьей ради достижения успеха. О своем подходе к воспитанию дочери, он рассказал в ответ на вопрос журналистов.

«Пусть моя дочка будет видеть и знать, что ее отец чего-то в этой жизни добился. Пусть я буду для нее примером. В любом случае, чтобы достичь каких-то результатов, приходится, так или иначе, чем-то жертвовать», — пояснил свою позицию певец.

Об этом артист сообщил в интервью изданию Starhit.

Артист не любит афишировать семейные отношения. Известно, что певец был женат дважды и имеет дочь от первого брака. Shaman впервые вступил в брак с Мариной Рощупкиной, преподавательницей музыкальной школы в Новомосковске, где он сам обучался.

В возрасте 16 лет музыкант влюбился в свою наставницу по народному пению, которой тогда было 22 года. Их отношения были официально оформлены в 2012 году. Спустя два года у супругов родилась дочь Варвара, проявившая музыкальные таланты, доставшиеся ей от родителей.