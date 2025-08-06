Джоли грозится рассказать «всю правду» о браке и разводе с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли устала от нападок Брэда Питта и сейчас в шаге от того, чтобы раскрыть всю правду об их браке и разводе — таким заявлением поделился с Radar Online инсайдер. По его словам, актриса подумывает выпустить мемуары или дать интервью, поскольку их разборкам по поводу продажи винодельни Château Miraval нет конца и края.

«Если он продолжит нападать на меня, я вынесу всё это на публику», — передаёт слова Энджи собеседник.

По словам инсайдера, Джоли получает выгодные предложения поделиться своей версией истории. Потенциальный контракт может принести ей более 50 миллионов долларов, но главное — серьёзно ударить по репутации Питта. Ведь актёр хватку не отпускает.

«Для него это не просто винодельня, это эмоциональная территория. Он не намерен просто отдать половину того, что создал», — сообщил источник, близкий к Питту.

Анджелина, напротив, считает, что исход дела предрешён и призывает бывшего мужа прекратить борьбу.

«Она говорит ему: двигайся дальше. Но если он не сдастся — она готова рассказать всё. И это угроза, которую он не может игнорировать», — добавил источник.

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись в 2016 году после более чем 10 лет отношений и двух лет брака. У пары шестеро детей: трое родных — Шайло, Нокс и Вивьен, и трое усыновлённых — Мэддокс, Пакс и Захара.