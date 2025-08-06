В семье Брэда Питта случилось горе

У Брэда Питта случилось горе — умерла его мать, Джейн Этта Питт. Ей было 84 года. О трагедии стало известно лишь спустя несколько дней, когда о ней в соцсетях рассказала племянница актёра Сидни Питт, дочь младшего брата звезды, Дага. По словам девушки, семья не спешила делать публичное заявление, так как переживала утрату в кругу близких.

До выхода на пенсию Джейн Этта Питт работала семейным консультантом и была, по воспоминаниям внучки, невероятно добрым и отзывчивым человеком. Сидни поделилась, как бабушка каждый год устраивала им «особенный день» перед школой, учила видеть Бога в повседневных вещах, рисовать и оставаться добрыми, но сильными.

Брэд Питт поставил своей возлюбленной Инес де Рамон жесткое условие

«Она воплощала собой любовь в её чистейшем проявлении. Нам поистине повезло, что мы любили её, пока росли, и я знаю, что она живёт в каждом из нас», — добавила девушка.

Официальных комментариев от Брэда пока не поступало. Семья актёра известна своей закрытостью, особенно в личных и семейных вопросах.