Продюсер заявил, что Макс Барских потерял основной источник дохода

На днях в Сети появилась новость о том, что украинскому певцу Максу Барских могут запретить въезд в Россию. Продюсер Павел Рудченко отметил, что даже без официального ограничения артист уже потерял российскую аудиторию и источник основных доходов. Артист давно не работает в России, а также активно выражает негативную позицию по отношению к стране.

© Super.ru

«Он [Барских] не просто всячески помогал украинской армии, он еще и по-всякому высказывался, очень злостно и ревностно высказывался в отношении русских солдат, в отношении русских зрителей, то есть он прям поливал русских грязью», — отметил продюсер в разговоре с URA.RU.

Эксперт подчеркнул, что Россия была основным концертным рынком для певца, и потеря доступа к нему стала ударом по карьере.

«То, что он потерял, — это однозначно: он потерял монетизацию и основной рынок своих доходов. То есть концертно-гастрольная деятельность у него в принципе держалась на России», — заключил продюсер.

Напомним, Макс Барских получил популярность после участия в украинской «Фабрике звезд — 2» в 2008 году. В России он стал известен благодаря хитам «Туманы», «Неверная», «Моя любовь» и «Неземная».