Стало известно, чем занимается самая эпатажная певица России Жанна Агузарова

Экс-солистка «Браво» сейчас — одна из самых загадочных фигур советской и российской эстрады. С 2000-х популярность Жанны Агузаровой начала спадать, и она сама — всё реже появляться на публике. Появились слухи, что она эмигрировала в США и сошла с ума.

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На деле Агузарова продолжает жить в России. Из своей квартиры в Хорошёвском районе на севере Москвы она, поговаривают, может не выходить месяцами. Известно, что у артистки также есть недвижимость на юге столицы. Из-за одной из квартир в апреле суд взыскал с певицы долг по коммунальным платежам.

Впрочем, соседи Жанны Хасановны говорят: в жизни она абсолютно адекватна. Более того, 63-летняя артистка, как выяснилось, довольно грамотна финансово. Как утверждает инсайдер Super, певица в апреле успела сделать вклад по повышенной ставке 21%. Сумма, по данным нашего источника, около 1,5 млн рублей.

К слову, в последний раз общественность видела королеву эпатажа на премии «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение». Тогда Агузарова вышла на сцену, а также получила награду как «Легенда вне времени».