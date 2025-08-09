Секс-символ 90-х: как сейчас выглядит Ирина Салтыкова

Эстрадная певица Ирина Салтыкова была одной из самых известных исполнительниц 90-х. Девушка из простой семьи сумела не только вырваться из небольшого провинциального городка, но и стать секс-символом того времени.

Ирина Салтыкова родилась 5 мая 1966 года в городе Донском в Тульской области. Ее отец работал машинистом, мать была воспитателем в детском саду. В детстве она увлекалась художественной гимнастикой и играла в волейбол. После окончания школы, в 1981 году, училась в строительном техникуме, затем поступила на заочное отделение Московского государственного университета экономики.

В 1986 году во время отдыха в Сочи Ирина познакомилась с Виктором Салтыковым, уже известным музыкантом на тот момент. Курортный роман перерос в замужество, а вскоре у пары родилась дочь Алиса.

Музыкальная карьера Салтыковой началась совершенно случайно. В конце 1988 года муж познакомил ее на дискотеке с руководителем группы «Мираж». Коллектив как раз искал новую вокалистку после ухода Натальи Ветлицкой в электропоп-группу «Класс». Худенькая, симпатичная и эффектная Ирина покорила музыкантов «Миража», и они предложили ей попробовать себя на сцене. К сожалению, из-за болезни дочери Салтыкова проработала в группе всего шесть месяцев.

В 1993 году певица решила попробовать себя в торговле. Она выкупила несколько палаток на Кутузовском проспекте в Москве. Дела шли хорошо, и Салтыкова зарабатывала по несколько тысяч долларов в месяц. Но уже в конце 1994 года певица была вынуждена продать бизнес после разрыва с мужем. Оставшись без средств к существованию, Ирина подрабатывала в варьете ресторана «Дели».

В 1995 году Салтыкова записала свою первую песню «Серые глаза» на музыку Олега Молчанова. Денег на запись полноценного альбома и съемки клипа не было, поэтому она решилась на отчаянный шаг, заложив драгоценности и квартиру в Москве. Несмотря на то что видео на «Серые глаза» получилось довольно провокационным, Салтыкова стала одной из самых популярных исполнительниц года, а ее одноименный дебютный альбом стал бестселлером, заняв второе место по продажам и уступив лишь альбому Аллы Пугачёвой.

В 1999 году артистку пригласили принять участие в съемках фильма Алексея Балабанова «Брат-2». По сюжету у певицы завязываются романтические отношения с главным героем картины Данилой Багровым. Салтыкова очень тепло вспоминает о съемках, хотя и уточняет, что не играла саму себя, а лишь представила собирательный образ российского шоу-бизнеса того времени.

Всего за карьеру певица выпустила семь студийных альбомов и снялась в нескольких кино- и телепроектах, в том числе в эпизодических ролях.

Салтыкова умело пользовалась эффектной внешностью и получила звание секс-символа эпохи. В 1997 году артистка появилась на обложке ноябрьского номера журнала «Playboy». Из-за огромного спроса тираж журнала допечатывался несколько раз.

В нулевые популярность Салтыковой пошла на спад. Тем не менее артистка не забросила музыку и продолжает выступать. Она владеет трехэтажным особняком на Рублевке, а также той самой квартирой на Пречистенке, где снимались сцены фильма «Брат-2» с Сергеем Бодровым.

