Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала об услугах суррогатной матери

Участница 16-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Николь Кузнецова рассказала, что пользовалась услугами суррогатной матери. Подробности она раскрыла в подскасте блогерши Наташи Гасанхановой, доступном в соцсети «ВКонтакте».

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Кузнецова отметила, что ее третьего ребенка родила суррогатная мать. Она добавила, что воспользовалась этой услугой, так как не могла вынашивать сама из-за проблем со здоровьем.

Кузнецова также отметила, что заплатила за услугу три миллиона рублей.

«Мы шутим, что это лучшая наша покупка. Это чудесно, что есть такая возможность», — заключила звезда «Битвы экстрасенсов».

В 2021 году Кузнецова рассказала, что у нее обнаружили рак легких. После того как ей убрали опухоль, участница «Битвы экстрасенсов» продолжила проходить сложную реабилитацию.

В 2019 году Кузнецова заявила, что перенесла около 300 операций. Она объяснила, что у нее есть неизлечимая болезнь.