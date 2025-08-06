Григорий Лепс снова стал героем скандальной истории. По Интернету разлетелось видео с концерта артиста, которое моментально стало объектом пересудов. На ролике звезда российской эстрады грубо отпихнул подростка, подошедшего к нему сфотографироваться прямо на сцене.

Кадры вызвали переполох в Сети и спровоцировали бурные споры — одни встали на сторону Лепса, другие поддержали его юного фаната. К слову, пока нет точной информации, где и когда произошел инцидент. По одной версии, конфликт случился в 2020 году в Турции, по другой — на прошлой неделе в Сочи. Адвокат Жорин разъяснил, какие последствия грозят Григорию Александровичу.

По словам правозащитника, все зависит от места и времени происшествия. Если это случилось в Турции, то применяются уголовные нормы этой страны.

«Толчок подростка может быть квалифицирован как простое телесное повреждение, влекущее штраф или тюремный срок до года, если не было тяжких травм», — передает слова адвоката издание Passion.

Однако ключевую роль играет срок давности. Если инцидент произошел в Турции в 2020 году, то наказание маловероятно.