Григорий Лепс попытался столкнуть подростка со сцены

В социальных сетях распространяется видео с концерта Григория Лепса, на котором видно, как народный артист попытался столкнуть подростка со сцены. Фанат хотел сфотографироваться с певцом.

Инцидент произошел в Сочи, в концертном зале «Фестивальный», где Григорий Лепс собрал тысячи зрителей. Во время выступления к нему начали подходить дети с просьбой фотографироваться. После того, как к нему подошел подросток, который был явно старше подходивших детей, Лепс отказал ему в фотографии два раза.

В тот момент, когда подросток без предупреждения попытался в третий раз сфотографироваться с певцом, тот не выдержал и несколько раз толкнул мальчика.

При этом Лепс несколько раз просил фанатов успокоиться и не лезть на сцену. К тому же, это был второй концерт за два дня.

8 июля стало известно, что возлюбленную Григория Лепса Аврору Кибу экстренно госпитализировали врачи. 19-летняя девушка выложила фотографию из больничной палаты. Киба ранее раскрыла интимные подробности отношений с артистом. Многие пользователи интернета, а также фанаты певца до сих пор не могут поверить, что Киба в свои 19 лет действительно любит 62-летнего исполнителя.