Высказывания Вайкуле о России назвали «бредом под капельницами»

Певец и шоумен Прохор Шаляпин призвал не обращать внимания на высказывания певицы Лаймы Вайкуле о России.

Его цитирует NEWS.ru.

«То, что они сейчас бредят под капельницами на старости лет, уже никого не интересует», — заявил Шаляпин.

Артист подчеркнул, что композиции Вайкуле не несут такой культурной ценности, как песни Аллы Пугачевой. Он добавил, что россиянам «плевать» на комментарии латвийской певицы.

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Ранее во время музыкального фестиваля в Юрмале Вайкуле публично призвала передать Украине больше оружия. До этого исполнительница заявила, что не могла петь на русском языке, поскольку испытывала «жуткий протест внутри».