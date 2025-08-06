Родственник Артема Чекалина попал в поле зрения ФНС

Семья Чекалиных снова оказалась в центре финансового скандала. На этот раз в поле зрения Федеральной налоговой службы (ФНС) России попал младший брат Артёма Чекалина, Аркадий. Подробности рассказало издание Super.

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Согласно данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ФНС приостановила все операции по банковским счетам Аркадия Чекалина. Причина — несвоевременная подача налоговой декларации по его индивидуальному предпринимательству. Вслед за этим выяснилось, что у Аркадия накопился долг перед налоговой в размере 601 тысячи рублей.

Это уже третий случай за лето, когда представители семьи Чекалиных сталкиваются с санкциями от ФНС. Ранее аналогичные меры были приняты в отношении блогера Лерчек (Лерой Чекалиной) и её бывшего мужа Артёма. Их счета также были заморожены из-за долга в 27 миллионов рублей и не поданной декларации соответственно.

Финансовые неурядицы не обошли стороной и общий бизнес братьев — компанию по производству и продаже нижнего белья под брендом «Леани». Аркадий занимает в фирме пост генерального директора, а учредителями числятся оба Чекалина. И снова — блокировка счетов. Причина та же, что и в случае с личными финансами: непредоставление налоговой отчётности.