Психолог предупредил россиян об опасности песен певицы Кадышевой

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Композиции российской певицы Надежды Кадышевой могут негативно сказаться на жителях страны — велик риск столкнуться с неожиданным всплеском роста разводов. Об этом предупредил психолог Сергей Костеренко.

По словам эксперта, обычно люди не вникают в весь текст песни, а «выхватывают из нее ключевые фразы». После они застревают в подсознании.

В дальнейшем подобные выражения могут восприниматься как норма.

— Есть понятие самосбывающегося пророчества, когда человек через искусство программирует себя на определенную судьбу. Те, кто поют про несчастную любовь вместе с Кадышевой, могут накликать беду. От таких песен у нас 70 процентов разводов, — цитирует психолога издание «Абзац».

Эстрадная певица Надежда Кадышева, чья слава пришлась на 1990-е, вновь востребована — среди поколения зумеров (рожденных с 1995 по 2010 год). В одной из самых популярных мировых соцсетей опубликовано больше 20 тысяч роликов с ее песнями. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, в чем на самом деле заключается феномен этого явления.