Рэпер Тимати и его невеста Валентина Иванова стали родителями

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и его возлюбленная Валентина Иванова стали родителями. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщили в StarHit.

Пара пока не спешит объявлять о радостном событии — невеста Тимати впервые наслаждается материнством.

Во время беременности Иванова делилась различными фотографиями в социальных сетях. В положении она набрала совсем немного, чем девушка хвасталась в личном блоге.

— Девятый месяц, плюс девять килограмм. Горжусь собой, все-таки долгие годы тренировок, дисциплины и правильного питания дают свой результат. Уже предвкушаю, каким сладким и интересным будет путь к возвращению в прежнюю форму, — рассказывала ла возлюбленная певца.

Тимати и Иванова стали родителями несколько дней назад. У пары родилась девочка, уточнили в издании.

Тимати известен романами с моделями. Психолог Адиля Бурова убеждена, что исполнитель не видит будущую супругу ни в одной из своих женщин. Она допустила, что место возлюбленной в его жизни может быть занято мамой.