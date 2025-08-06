Команда P. Diddy обратилась к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой о помиловании. Об этом сообщает CNN. Это случилось после того, как Шона Комбса (настоящее имя рэпера) признали виновным в прошлом месяце по двум пунктам обвинения. Переговоры уже состоялись, заявила американскому изданию представитель Дидди Николь Уэстморленд.

Результаты переговоров пока что держатся в тайне, однако CNN пишет, что на прошлой неделе Трамп ясно дал понять, что не собирается помогать Комбсу.

«Я был с ним очень дружен, у меня были прекрасные отношения, и он казался приятным человеком. Я не очень хорошо его знал. Но когда я баллотировался на пост президента, он был настроен очень враждебно», — так объяснял тогда свою позицию президент США.

При этом другие источники утверждают, что помилование вполне вероятно. Ведь сейчас в окружении Трампа царит нестабильность, а любые решения принимаются хаотично.

Дональд Трамп решительно настроен помиловать Пи Дидди

Сам Дидди, судя по заявлениям Уэстморленд, настроен позитивно и верит в хороший исход.

«Комбс очень оптимистичный человек, и я верю, что он сохраняет этот настрой», — рассказала она.

В Белом доме отказались комментировать получение просьбы о помиловании.