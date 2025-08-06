Басиста панк-группы уволили за мем с Оззи Осборном

Бас-гитариста американской панк-группы Green Jelly Майкла Снайдера уволили за публикацию мема с основателем группы Black Sabbath, культовым британским рокером Оззи Осборном. Об этом пишет The Independent.

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После новости о кончине Осборна Снайдер опубликовал картинку, на которой изображен легендарный музыкант с табличкой «Первый день трезвости». Вскоре пост был удален, а фронтмен Green Jelly Билл Мэнспикер заявил, что осуждает оскорбительные действия своего коллеги.

Позже Снайдер сообщил, что его выгнали из группы из-за конфликта с Мэнспикером, и извинился перед семьей Осборна.

«Не знаю, увидите ли вы это, но я искренне сожалею, если оскорбил вас. Мы часто публиковали черный юмор, я не хотел никого обидеть», — подчеркнул музыкант.

22 июля сообщалось, что Осборна не стало в возрасте 76 лет. Как рассказали родные, в последние моменты жизни музыкант «был окружен семьей и любовью». В официальном свидетельстве в качестве причины ухода рокера указаны острый инфаркт миокарда и внебольничная остановка сердца.